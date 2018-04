Sicilia, meteo: in arrivo un’autentica burrasca di vento, allerta meteo

Print This Post

Come avevo detto nel precedente mio articolo meteo, sarà il vento il vero protagonista di questo weekend. La perturbazione in atto sulla Spagna nel corso della giornata odierna farà il suo ingresso sul Mediterraneo occidentale per successivamente dar luogo al genesi di una Bassa Pressione tra il Marocco e L’Algeria provocando una vera ed autentica tempesta di vento causata da un vortice afro-mediterraneo.

Venti che di disporranno da Levante con raffiche fino a 100 km/h sulla nostra Isola con picchi di 120 km/h sulla zona settentrionale. I mari ne risentiranno con onde alte fino a 6/7 metri. Per quanto riguarda invece il cielo sarà sgombro da nuvole se non con qualche minime velature alte e stratiformi.

Le temperature come ho già avuto modo di dire avranno un deciso innalzamento con valori fino a 30°C in alcune zone. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato