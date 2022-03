Blitz artico-russo. In queste ora sta transitando, direttamente dalla porta del Rodano, una potente irruzione artico-russa con venti freddi che non solo faranno diminuire le temperature, ma con essi ci sarà anche l’instabilità con nevicate fino a bassa quota tant’è che nella tarda serata odierna è molto probabile un nevischio a Canicattì in provincia di Agrigento e dintorni.

Tale evento avrà però la durata di sole 48 ore perchè già a partire da Giovedì 3 Marzo l’Alta Pressione ritornerà ad accelerare fino a Venerdì 4 Marzo ma anch’essa sarà di brevissima durata perchè nel weekend 5-6 Marzo dovrebbe riesserci l’ennesimo ribaltone meteo con l’arrivo di aria gelida che farà diminuire le temperature.

Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato