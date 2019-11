Sicilia, meteo: in arrivo un’ondata di freddo e maltempo

Print This Post

Ciclone freddo in arrivo. Sembra proprio che la stagione fredda abbia deciso di premere l’acceleratore e lo farà in maniera decisa a partire dal weekend entrante direttamente dalla porta Nord Atlantica dove si formerà un Ciclone, carico di aria fredda, che sarà responsabile del maltempo e della diminuzione delle temperature.

Tale Ciclone si abbatterà dapprima sulle regioni del Nord, dove ci sarà anche la comparsa delle prime spruzzate di neve, per poi, col passare delle ore, scivolare sulla nostra Sicilia, in particolar modo sulla zona settentrionale, dove potrebbero manifestarsi degli autentici nubifragi a carattere di temporale anche grandinigeni causando, grazie anche ai venti sostenuti di Tramontana e Bora, una drastica diminuzione delle temperature in particolar modo le minime che scivoleranno su valori di 5/6°C.

Quindi Novembre sta, direi, giustamente mostrando il suo lato forte e cioè quello delle perturbazioni fredde ed instabili che ci condurranno dritti dritti verso l’Inverno.

Ma adesso voglio concentrarmi su quello che potrebbe succedere, il condizionale è d’obbligo, nella prossima settimana (11-17 Novembre) quando questo Ciclone, duro ad esaurirsi, potrà scagliarsi in maniera pericolosa e pesante sulla nostra Isola dove potrebbero esserci delle autentiche e vere bombe d’acqua anche sotto forma di alluvioni causati anche da un minimo rialzo delle temperature dovuto a venti di Scirocco. Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato