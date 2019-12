Sicilia, meteo: in arrivo un’ondata di freddo, maltempo e freddo

Connect on Linked in

Peggioramento meteo in atto. Un Vortice Ciclonico proveniente dal Nord Atlantico è pronto a catapultarsi sul nostro Mediterraneo portando con se forti precipitazioni, anche a carattere temporaleschi, forti/tesi venti di burrasca con raffiche fino a 90 km/h nelle zone esposte e, di conseguenza, una diminuzione delle temperature. Tale burrasca si disinnescherà Giovedì 19 ma sarà soltanto una breve pausa perchè nel corso di Venerdì 20 e Sabato 21 il vento si ripresenterà con intense raffiche di Ostro fino a 100 km/h in particolar modo sul Canale di Sicilia con mareggiate e onde alte fino a 3/4 metri. Tutto questo dopo un inquietante caldo che negli ultimi giorni ha fatto registrare punte di 20/23°C sulle zone Tirreniche della nostra Isola. Per quanto riguarda le previsioni per il Natale si prospetta un rinforzo dell’Alta Pressione e quindi ci sarebbe un Natale mite e asciutto ma nell’avvicinarsi del Capodanno qualcosa di grosso bolle in pentola. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato