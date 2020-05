Sicilia, meteo: in settimana caldo e afa con temperature sui 35°C

Print This Post

Sta per arrivare la prima ondata di calore. Dopo un mini cedimento, tra Lunedì 11 e Mercoledì 13, l’Anticiclone africano ritornerà prepotentemente sulla nostra Sicilia da Giovedì 14 apportando la prima vera ondata di caldo 2020.

Tale ondata verrà coadiuvata da una depressione collocata sulla penisola Iberica che spaccherà letteralmente l’Italia in 2; Nord maltempo e Sud caldo afoso.

Questa depressione infatti richiamerà correnti calde, provenienti direttamente dal deserto Magrebino situato in Marocco, che si getteranno sulla nostra Sicilia facendo letteralmente schizzare verso l’alto le temperature facendole sfiorare i 35/36°C in particolar modo sulle aree interne della nostra Isola dove ci sarà, se pur per breve durata, anche la soffocante afa.

I modelli meteorologici a nostra disposizione, visionati dal nostro esperto meteo Salvatore Gioacchino Cacciato, all’altezza di 850 hPa (vale a dire circa 1500 metri sopra il livello del mare) mostrano una temperatura pari a 28°C quando invece a quell’altezza, in questo periodo dovrebbe aggirarsi intorno ai 15/18°C.

Questa situazione è prevista durare fino a Domenica 17 per poi, grazie ad una perturbazione Atlantica, finire del tutto per ritornare alla normalità ma, di questo, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.