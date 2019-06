Sicilia, meteo: inizia la scalata verso i 40°C

Connect on Linked in

Come avevamo anticipato nel precedente articolo da domani inizia la scalata verso i 40°C.

Il primo vero Anticiclone Africano del 2019 sta per prendere le redini della nostra Sicilia avvolgendola nel suo poderoso abbraccio rovente.

Da domani, Giovedì 13, tale Anticiclone denominato dai meteorologi “Scipione” con una vastissima area di Alta Pressione, proveniente dal deserto del Sahara, farà schizzare notevolmente le temperature facendogli sfiorare i 40 se non addirittura in alcune località interne i 42/43°C nelle ore centrali della giornata rendendo pesante la giornata creando un vero e proprio sconquasso metabolico con debolezza e senso di nausea e per questo è consigliabile bere molta acqua per non rischiare la disidratazione che, i questi frangenti, è molto frequente.

Tale situazione dovrebbe perdurare fino a Sabato 13 quando la calura inizierà a stemperarsi tanto da perdere 5/10°C rendendo meno calde e soprattutto meno afose le giornate a venire. Ma, come sempre, di tutto questo e tant’altro, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato