Ciclone mediterraneo in formazione. Dopo un weekend 26-27 Novembre freddo, instabile e ventoso, in cui la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione, la settimana entrante 28 Novembre-4 Dicembre sembrerebbe non essere delle migliori perchè, dopo una tregua per la giornata di Lunedì 28 Novembre, i modelli previsionali a nostra disposizione rincarano la dose per la formazione di un nuovo vortice ciclonico che porterà, in particolar modo nella giornata di Martedì 29 Novembre, piogge e rovesci anche temporaleschi con forti venti.

Il tutto avrà inizio tra la nottata di Lunedì 28 Novembre e la mattinata di Martedì 29 Novembre quando questo nuovo vortice ciclonico raggiungerà la nostra Sicilia direttamente da Sud avvolgendo la parte meridionale, che comprende tutto l’agrigentino, innescando forti temporali anche grandinigeni con forti raffiche di vento fino a 50 km/h. Di tale contesto ne risentiranno anche le temperature che, durante le precipitazioni, diminuiranno sensibilmente perdendo anche tra i 5 e i 7°C.

La Protezione civile, con ogni probabilità, emanerà un’allerta meteo (staremo a vedere di quale entità) per la giornata di Martedì 29 Novembre.

A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato