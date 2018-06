Sicilia, meteo: instabilità con drastica diminuzione delle temperature, poi il caldo

Connect on Linked in

Continua la pazza estate che sta stravolgendo le giornate di molti siciliani. Oggi temporali pomeridiani su tutto il territorio siculo (non escludo, se pur in maniera meno accentuata, bombe d’acqua simili a quelle dei giorni precedenti).

Da domani, lunedì 23, sempre con instabilità pomeridiana, fino a Giovedì 28, le temperature si manterranno fresche, in particolar modo le minime con valori addirittura sui 11/13°C.

Poi da venerdì 29 l’Alta Pressione sarà in progressivo aumento spinta da una bolla di massa d’aria rovente proveniente dalla Spagna e dal Marocco con temperature via via che saliranno fino a sfiorare i 38/39°C del prossimo weekend 30 giugno / 1 luglio per via dell’Anticiclone denominato “Caronte”.

Ma, da quello che scorgo nei modelli meteo a mia disposizione, dovrebbe essere solo un fuoco di paglia. Ma, come sempre, vi terremo aggiornati sull’argomento.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato