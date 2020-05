Sicilia, meteo: irrompe la prima ondata africana con temperature prossime ai 33°C

Connect on Linked in

Fase 2 al caldo. In questi giorni tribolati dalla vicenda Coronavirus, con l’inizio in data odierna della Fase 2, c’è un altro campo, quello meteorologico che, in certi aspetti, non favorirà il corretto e giusto comportamento ordinato dal governo.

Parliamoci chiaro: il bel tempo con sole e temperature miti non è favorevole al rispetto delle regole. La settimana che è appena iniziata sarà dal sapore estivo con temperature via via sempre più in crescita con punte anche di 27/28°C per poi, da metà settimana, in particolar modo nella

giornata di Venerdì 8 quando un Vortice Ciclonico in avvicinamento alla Spagna attirerà verso la nostra Sicilia masse d’aria ancora più calde acutizzando ancor di più il senso di calore, con temperature più alte di 3/5°C, rispetto a Martedì 5, con valori che toccheranno i 33/34°C.

Insomma prepariamoci alla prima vera ondata di calore di questa strana Primavera/Estate 2020. Colgo l’occasione di invitarvi a rispettare le regole perchè purtroppo ancora non siamo fuori dal tunnel del Coronavirus. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato