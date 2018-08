Sicilia, meteo: l’Anticiclone inizia a scricchiolare. Weekend instabile con piogge e temporali di calore pomeridiani

Connect on Linked in

Come avevo anticipato in questo articolo – https://www.siciliareporter.com/sicilia-meteo-in-arrivo-la-settimana-piu-calda-di-questa-strana-estate-2018/ – da domani, Giovedì 2 Agosto, l’Anticiclone inizierà a declassarsi. Nei prossimi giorni, seppur ancora in rinforzo, consentirà lo sviluppo dei classici temporali di calore che si svilupperanno tra il pomeriggio e la sera in particolar modo nelle zone montuose della nostra Sicilia ma non escludo formazioni di celle temporalesche anche nei settori interni dell’Isola. I fenomeni, seppur di breve durata, potrebbero risultare di moderata intensità e anche grandinigeni. Il tutto avrà inizio quando domani, Giovedì 2 Agosto, ci sarà un calo delle temperature causato dalle infiltrazioni d’aria fresca favorite dalla depressione balcanica che accenderà l’attività temporalesca sulla nostra Sicilia con temporali sparsi a macchia di leopardo fino a metà ella prossima settimana. Alla prossima per eventuali aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato