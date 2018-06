Sicilia, meteo: l’estate non decolla, ancora instabilità durante la settimana

Connect on Linked in

L’Anticiclone Nord Africano non ha intenzione di stabilizzarsi sulla nostra Sicilia.

In questi giorni ci sono state delle giornate calde ma non tali da poter dire: finalmente l’estate! Ci sono state punte di 37/38°C ma subito sono state fatte scendere da delle perturbazioni Atlantiche che non lasciano ampio spazio alla stabilizzazione appunto del re dell’estate, cioè l’Anticiclone Nord Africano.

Oggi giornata complessivamente soleggiata ma non calda salvo qualche rovescio o temporale nelle zone Tirreniche della nostra Isola con temperature che si avvicineranno ai 30°C.

L’avvio della settimana sarà fresca e instabile per via dello scorrimento di infiltrazioni d’aria fresca in quota che, appunto, non permetteranno all’Anticiclone di consolidarsi.

Fino a giovedì 21, giorno del solstizio d’estate, quindi potrà esserci l’occasione di qualche piovasco o temporale pomeridiano favoriti dagli sbuffi d’aria fresca proveniente dai Balcani.

Poi da venerdì 22, ma la vedo durissima dai modelli a mia disposizione, potrebbe esserci una rimonta dell’Alta Pressione.

Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato