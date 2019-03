Sicilia, meteo: Lunedì buono ma sarà soltanto un pesce d’Aprile perchè da Martedì ritorna il maltempo con temperature in diminuzione

Connect on Linked in

Weekend primaverile con bel tempo e temperature abbastanza miti. Marzo se ne sta andando con l’Anticiclone capace di regalarci scorci di Primavera inoltrata con temperature che sfioreranno i 23°C.

Da Martedì 2 Aprile però ci sarà una svolta fredda tipica del mese che porterà con se temporali, grandine e anche… neve (non a quote basse ma considerevoli).

Come detto fino a domani, Lunedì 1 Aprile, lo scenario meteo sulla nostra Sicilia sarà improntato sul bel tempo con cielo sereno e temperature abbastanza miti ma, dalla serata, ecco che il sopraggiungere di una perturbazione, che straccerà del tutto questo aspetto tardo primaverile riportandoci all’inverno, causata dal rinforzo dello Scirocco che sarà richiamato da un profondo vortice depressionario sulle Isole britanniche apportando i rovesci temporaleschi descritti poc’anzi in particolar modo sul Nord dell’Isola ma anche sulle zone interne.

Peggioramento che si farà più consistente da Mercoledì 3 sera fino a Giovedì 5 quando si verranno a creare le condizioni, provocate dalla diminuzione delle temperature, per dei rovesci anche temporaleschi e grandinigeni il tutto con la presenza dei forti venti di Scirocco.

Poi tra Venerdì e Sabato 6 dovrebbe esserci un’attenuazione dell’instabilità però pronta a ripresentarsi da Domenica 7. Ma, per ulteriori aggiornamenti, vi rimandiamo ai prossimi articoli meteo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato