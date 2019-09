Sicilia, meteo: Lunedì tregua prima di un drastico peggioramento. Poi Alta Pressione flash

Colpo di coda estivo. Scrutando i modelli meteo a nostra disposizione noto che, tranne la giornata di domani Lunedì 9 che sarà ampiamente soleggiata, da Martedì 10 è previsto un serio peggioramento delle condizioni meteorologiche che provocherà, in alcune zone della nostra Sicilia in particolare le Tirreniche ma non si esclude un coinvolgimento anche delle zone interne, abbondanti precipitazioni anche a carattere temporalesco e grandinigeno. Partiamo come detto dalla giornata di domani, Lunedì 9, che sarà del tutto tranquilla e soleggiata ma poi il quadro meteorologico, a causa di una forte perturbazione proveniente dalla Francia con annessa formazione di un insidioso Vortice Ciclonico, è destinato giocoforza a peggiorare. Questo Vortice infatti sarà ampliato da correnti abbastanza fredde che, a contatto con l’atmosfera ancora calda del nostro Mediterraneo, causerà delle vere e proprie bombe d’acqua dove non si escludono anche delle alluvioni lampo con la caduta di 100 mm di pioggia nel giro di pochissime ore capaci di non solo causare danni all’agricoltura ma, se non prese le necessarie e dovute cautele, potrebbero esserci delle conseguenze anche per l’uomo. Questa perturbazione causerà anche un calo delle temperature sia minime che massime di circa 3/4°C ma poi, da Giovedì, è previsto un miglioramento che addirittura potrebbe riportare un pò d’estate con temperature prossime ai 30°C. Ma, come sempre, di questo e tant’altro, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato