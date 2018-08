Sicilia, meteo: maltempo nel fine settimana, domenica allerta meteo

Connect on Linked in

Se pur in un contesto Anticiclonico le condizioni meteo sono nettamente peggiorate con i primi temporali di calore, ma la situazione è in ulteriore peggioramento. L’intera Sicilia verrà colpita duramente, soprattutto nella giornata di Domenica 5, da condizioni di maltempo anche avverso. Fin dal mattino e per tutta l’intera giornata si creeranno celle temporalesche, grazie anche alla diminuzione delle temperature, che verranno precedute da moderate raffiche di vento e non escludo anche precipitazioni grandinigene che possono assumere connotati anche di veri e propri nubifragi. Il tutto, come ho detto, ha avuto inizio Giovedì 2 con le prime avvisaglie pomeridiane che hanno fatto sfociare i primi temporali. Prepariamoci dunque ad un weekend siciliano da bollino nero. Poi da Martedì 7 la situazione dovrebbe migliorare ma come sempre ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato