Aumento termico in vista. Dopo il ciclone mediterraneo trasformatosi successivamente in uragano che ha colpito la costa orientale della nostra Sicilia, dal cuore dell’Atlantico ecco arrivare la tempesta Poppea pronta ad investire con il suo carico di maltempo l’Isola, con il rischio di forti nubifragi.

Sono queste le pessime prospettive per la giornata di Lunedì 1 Novembre Ognissanti destinata a trascorrere sotto il segno di un’atmosfera assai turbolenta.

Questa vera e propria tempesta, definita appunto “Poppea”, è nativa da un profondo vortice di bassa pressione che dal Regno Unito muoverà lentamente il suo baricentro verso la Francia inviando nel contempo una corposa ed intensa perturbazione verso l’intera Penisola e quindi anche sulla nostra Sicilia.

L’intensa perturbazione sta già avendo la sua azione dove, nella giornata odierna Domenica 31, non si escludono anche forti temporali e locali nubifragi in particolar modo sulla Sicilia occidentale ma, sul finire della giornata di domani, Lunedì 1 Novembre, si attiveranno i primi ed evidenti segnali di miglioramento preludio questo ad un martedì 2 che inizierà all’insegna del generale miglioramento.

A questo miglioramento un eclatante ruolo predominante ce l’avranno le temperature che, nella giornata di Giovedì 4 Novembre, riusciranno a sfiorare addirittura i 23°C creando un corposo sbalzo termico tra il giorno e la notte favorendo, di conseguenza, la formazione di banchi di nebbia.

Successivamente però, dal prossimo weekend 6-7 Novembre, secondo i parametri meteo a nostra disposizione dovrebbe esserci un guasto del tempo. Ma come sempre ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato