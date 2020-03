Sicilia, meteo: Natale e Santo Stefano in compagnia dell’Anticiclone

Print This Post

Verso Capodanno qualcosa cambierà. Come vi avevamo anticipato sul finire del precedente articolo meteo , Natale e Santo Stefano saranno in compagnia di un vasto campo di alta pressione, che dal Nord Africa si espanderà in grande stile sulla nostra Sicilia, apportando sia tempo stabile che un leggero aumento delle temperature favorito dall’arrivo di masse d’aria mite con valori massimi che sfioreranno i 18°C portandosi decisamente oltre le medie del periodo.

Sul finire dell’anno invece qualcosa pare sia in procinto di cambiare, stiamo parlando di una possibile ondata fredda proveniente direttamente dalla Russia che, se confermata, potrebbe catapultarci in un inverno nudo e crudo.

Ma come sempre, di questo e tanto altro, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Colgo l’occasione per augurare a tutti i lettori di Sicilia Reporter e a tutti quelli che seguono le mie previsioni meteo un pacifico e sereno Natale.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato