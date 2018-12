Sicilia, meteo: Natale soleggiato e mite ma poi cambia drasticamente tutto

Print This Post

Siamo ormai prossimi al Natale 2018 e in molti si chiedono come sarà dal punto di vista meteorologico la Festa per antonomasia.

Un gigantesco promontorio Anticiclonico è ormai prossimo al nostro Mediterraneo e si espanderà in maniera impetuosa fino a raggiungere addirittura la Scandinavia.

Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la giornata di Natale sulla nostra Sicilia sarà abbastanza mite per il periodo con le temperature che oscilleranno tra i 14 e i 17°C di massima mentre le minime saranno ancora basse assestandosi sui 4/5°C.

Ma a sua volta questa espansione Anticiclonica sarà motivo di un qualcosa che potrebbe succedere nei primi giorni del 2019. Infatti, se fra oggi, Domenica 23, e Natale, Martedì 25, vivremo un’ondata di caldo fuori stagione dove addirittura nelle ore centrali del giorno si potrà fare una passeggiata a maniche corte, all’orizzonte, da Mercoledì 26, potrebbe esserci una sorpresa dettata appunto da questa espansione Anticiclonica che andrà a favorire l’ingresso di una massa d’aria più fredda direttamente dai Balcani con una drastica e decisa diminuzione delle temperature che tra San Silvestro e Capodanno perderanno la bellezza di 10/12°C favorita anche dai venti gelidi siberiani che, se tutti i tasselli del puzzle andranno ad incastrarsi in maniera lineare.

Ma, come sempre di tutto questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Colgo l’occasione per augurarvi un sereno e pacifico buon Natale.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato