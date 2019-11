Sicilia, meteo: nel weekend arriverà un nuovo Ciclone Mediterraneo

Print This Post

Sicilia terra di Cicloni. Sembra un titolo di un film ma purtroppo… non lo è.

Dopo questi ultimi giorni pressochè discreti ecco che una nuova depressione atlantica, nel corso di Venerdì 22, si avvicinerà sulla nostra Penisola dalle Baleari per poi scendere sulla nostra Sicilia trasformandosi, nel suo avanzamento, in Ciclone Mediterraneo che apporterà maltempo, forti venti e un aumento delle temperature.

Tale Ciclone Mediterraneo provocherà delle autentiche bombe d’acqua e non escludo formazioni di mini tornado, simile a quello che ha devastato Licata, con forti venti di Scirocco fino a 100 km/h.

Questa fase di maltempo colpirà in particolar modo l’agrigentino, il catanese, il messinese, il ragusano e il siracusano dove sono previsti quantitativi di pioggia fino a 100/150mm in pochissimo tempo tra la serata/nottata di Sabato 23 e Domenica 24. A presto per altri aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato