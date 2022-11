Inverno… di colpo. Siamo alle soglie di un primo vero e proprio assaggio invernale dove, le temperature sopra la media delle scorse settimane saranno solamente un ricordo. Sull’Est della Sardegna si sta formando un ciclone che investirà la nostra Sicilia nella giornata di Sabato 19 Novembre che apporterà un sensibile e repentino cambio del tempo rendendolo freddo e piovoso a causa non solo del contributo di aria fredda proveniente da Nord, ma anche dei venti che, dal ciclone, soffieranno forti con raffiche fino a 50 km/h.

La nostra attenzione si concentra in particolare da Lunedì 21 Novembre quando l’ingresso dalla Porta del Rodano (Francia meridionale) di fredde ed instabili correnti in discesa dal Polo Nord, potrebbe provocare la formazione di un pericoloso ciclone. Nell’avvicinarsi alla nostra Sicilia, infatti, questa vasta area depressionaria richiamerà a sé venti miti da Sud che attraversando tutto il bacino del Mediterraneo si caricheranno di umidità fornendo di conseguenza il carburante necessario per la genesi di imponenti celle temporalesche che persisteranno per tutta la prossima settimana 21-27 Novembre.

A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato