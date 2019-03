Sicilia, meteo: non riponete i vestiti pesanti negli armadi perchè l’inverno è tutt’altro che spacciato

Connect on Linked in

Se fra domani, Giovedì 7, e Venerdì 8 ci sarà un incremento notevole delle temperature con valori che sfioreranno i 23 se non addirittura i 25°C, a partire dal prossimo weekend 9-10 tutto verrà ribaltato perchè l’inverno non ha proprio la voglia di abdicare facendo ricredere a tutti coloro che già si proiettavano alla bella stagione.

Anche se quest’inverno non è stato uno di quelli che passerà alla storia, tranne quando a Gennaio ci fù quella rasoiata artica foriera di freddo e neve, è ancora fin troppo presto (quest’anno si per via dello Stratwarming) per tirare dagli armadi le magliette estive perchè a partire dall’inizio della prossima settimana 11-17 Marzo arriverà una vera e propria irruzione artica che farà crollare le temperature e porterà delle precipitazioni anche intense.

Scrutando i modelli meteorologici a mia disposizione noto che appunto da Lunedì 11 un pezzo di Vortice Polare si staccherà dal proprio territorio andando a raggiungere dapprima la Scandinavia per poi puntare dritto sul Mediterraneo e di conseguenza sulla nostra Sicilia apportando, come detto poc’anzi, una vistosa diminuzione delle temperature anche di 10/12°C rispetto a questi ultimi giorni.

La causa di questo crollo sarà anche e soprattutto favorito dai forti venti di Maestrale che sul finire di Lunedì 11 sera/notte soffieranno con raffiche fino a 50/55 km/h facendo crollare anche la quota neve, infatti non escludo ci possa essere qualche fiocco anche nelle zone interne.

Dico anche perchè nelle zone montuose la neve sarà abbondante. Questa situazione meteorologica durerà almeno fino a tutta la prossima settimana. A presto per ulteriori e interessanti aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato