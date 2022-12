Apice del caldo. Sembra stonare ma, complici i venti di caduta dai rilievi retrostanti, l’aria calda subtropicale che affluisce sulla nostra Sicilia Sud Italia ha fatto impennare le temperature sul versante settentrionale, in particolare sul Messinese tirrenico dove, A Villafranca Tirrena, la colonnina di mercurio ha registrato valori del tutto estivi con un picco di 31,6°C. A Torregrotta raggiunti 30,2°C che rappresentano un record per il mese di dicembre, a Terme Vigliatore 29,1°C. Ha fatto caldo anche sul Palermitano, dove si sono raggiunti valori massimi di 26°C, mentre sul versante ionico e su quello meridionale non si è andati oltre i 22/24°C.

Le temperature sono destinate però a calare sensibilmente già da domani Sabato 17 Dicembre con la cessazione delle correnti meridionali e con il subentro di un flusso proveniente dai quadranti settentrionali, con diminuzioni anche superiori ai 10°C rispetto ad oggi sul versante tirrenico.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato