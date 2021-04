Ultimo colpo di coda estivo. Settembre sta per finire e in 30 giorni ci ha catapultati dal caldo intenso alle perturbazioni autunnali con le prime nevicate sui monti.

Ma a quanto pare, come vi avevamo preannunciato nei precedenti articoli meteo, anche Ottobre, se pur in maniera meno incisiva ma non senza lasciare segno, ci… sorprenderà.

Monitorando i parametri meteo a nostra disposizione stiamo notando, da alcuni giorni, un vortice atlantico in avvicinamento sulle regioni settentrionali della penisola che, a sua volta richiamerà calde correnti di scirocco sulla nostra Sicilia, in particolar modo tra venerdì 2 e domenica 4 Ottobre, facendo impennare le temperature su valori tra i 34/35°C portando la classica “Ottobrata” e, per chi vuole, farsi l’ultimo bagno a mare. Tale situazione avrà la durata di 3 giorni perchè poi, all’inizio della settimana successiva (5-11 Ottobre) arriveranno una serie di perturbazioni nordatlantiche che daranno il colpo da ko all’estate 2020. Alla prossima per altri aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato