Sicilia, meteo: passeremo dall’autunno alla quasi estate in meno di 24 ore

Meteo pazzo. Non c’e’ definizione più appropriata per definire questi ultimi giorni che, se non fosse che siamo quasi a Giugno, farebbero pensare che sia un Maggio travestito da Marzo con temperature di gran lungo al di sotto delle medie stagionali (l’anno scorso di questi tempi registravamo punte addirittura di 35°C mentre oggi registriamo valori che non vanno oltre i 18°C).

Tale situazione però è destinata a mutare in maniera repentina perché a partire già da domani, Giovedì 30, le temperature inizieranno ad alzarsi in maniera repentina, causa un’elevazione dell’Anticiclone delle Azzorre, portandosi in meno di 24 ore dai 18°C ai quasi 25/28°C del prossimo weekend 1-2 Giugno creando un surplus termico impressionante che avrà il suo clou tra il 5 ed il 6 Giugno quando un’ennesima risalita d’aria calda africana avvolgerà la nostra Sicilia.

Poi però dovrebbe esserci l’ennesimo strappo con una perturbazione che farà crollare nuovamente le temperature ma di questo, come sempre, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato