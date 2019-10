Sicilia, meteo: per l’Ognissanti in arrivo un’intensa ondata di maltempo

Connect on Linked in

Serio rischio di forti temporali. Dopo il recente maltempo che ha colpito la nostra Sicilia, apportando gravi disagi e purtroppo anche una vittima, la situazione non cambierà perchè a partire dalla serata di domani, Giovedì 31, sulla nostra Isola giungerà aria fredda ed instabile proveniente dal NordEst associata ad una vastissima area depressionaria proveniente dal Nord Europa che non solo apporterà una netta diminuzione della temperature, di 6/8°C, ma in particolar modo nella giornata di Venerdì 1 Novembre, questa depressione richiamerà aria umida innescando fortissimi temporali che, in alcune zone della nostra Sicilia tra Agrigentino, Ragusano e Trapanese in primis, vedranno piogge davvero consistenti (si parla di ben 50/60 mm). Molto probabilmente, nella giornata di domani Giovedì 31, la Protezione Civile emanerà un’allerta meteo. Ma di questo vi aggiorneremo nelle prossime ore.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato