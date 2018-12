Sicilia, meteo: prima metà della settimana con temperature in aumento, poi drastico calo termico

Connect on Linked in

La prima settimana dell’ultimo mese dell’anno sarà divisa a metà con la prima parte, tranne qualche sporadico piovasco odierno, sarà pressochè soleggiata e mite con temperature che sfioreranno i 20°C; mentre la seconda sarà l’opposto con dapprima instabilità per poi successivamente, a ridosso dell’Immacolata, corposa e sostanziale diminuzione termica.

Come detto poc’anzi da oggi fino a mercoledì 5 l’Anticiclone si rafforzerà sulla nostra Sicilia garantendoci temperature abbastanza miti per il periodo ma, a partire da giovedì 6, con il clou nel ponte dell’Immacolata ed oltre, le cose cambieranno per via di una discesa di aria russo/siberiana che, con le sue correnti gelide di Bora, farà crollare le temperature anche di 10°C portandole sui valori consoni all’inizio della stagione invernale con abbondanti nevicate sui monti dell’Etna.

Ma come sempre, di questo ed eventuali aggiornamenti, ne riparleremo nei prossimi giorni.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato