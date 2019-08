Sicilia, meteo: prima metà settimana bella e mite, poi arriva il maltempo

Connect on Linked in

Temporali pomeridiani sempre in agguato. Nonostante manchino esattamente 6 giorni all’inizio dell’Autunno meteorologico (1° Settembre) l’Anticiclone delle Azzorre sparerà gli ultimi colpi e lo farà in maniera piuttosto ardua rilasciando, tra oggi Lunedì 26, e domani Martedì 27 un promontorio Nord Africano che farà aumentare le temperature portandole a ridosso dei 34/35°C sui settori interni della nostra Sicilia. Ma a partire da Mercoledì 28 dalla Spagna è in arrivo una circolazione ciclonica che cambierà le carte in tavola portando il maltempo sulla nostra Sicilia e una diminuzione delle temperature sia massime che minime ma sarà, molto

probabilmente, una rinfrescata temporanea perchè nel prossimo weekend, 31 Agosto-1 Settembre, ritornerà l’Alta Pressione che farà riaumentare le temperature anche se, come vediamo nei nostri modelli meteo, sarà di brevissima durata. Ma per saperne di più vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato