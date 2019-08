Sicilia, meteo: prossime 2 notti equatoriali con temperature che sfioreranno i 33°C

Print This Post

Siamo nel bel mezzo di un‘ondata di caldo eccezionale con punte che sfioreranno i 40 se non addirittura, in alcune località interne, i 42/43°C.

Ma quest’ondata avrà la particolarità che la prossima notte, e quella successiva, sarà umida e calda con valori termici che non scenderanno sotto i 30°C.

L’aria diverrà insopportabile per via dell’elevato tasso di umidità pari al 90% che non favorirà il sonno tant’è che sembrerà di essere all’Equatore.

Questa situazione dovrebbe cessare tra Giovedì 15 e Venerdì 16 quando dovrebbero arrivare correnti di Maestrale che spazzeranno via la calura. Ma di questo ne parleremo nei prossimi aggiornamenti .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato