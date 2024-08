Non mancherà niente. Ci apprestiamo a vivere alcuni giorni davvero in cui non mancherà proprio nulla meteorologicamente parlando.

Dapprima ci sarà un rialzo termico a partire già da oggi, Sabato 27 Aprile 2024, e fino a Mercoledì 1 Maggio 2024 dove le temperature raggiungeranno con facilità in 25°C in alcune zone interne della nostra Sicilia grazie alla rimonta dell’Anticiclone Africano. Attenzione perchè giorno 1 Maggio potrebbero esserci piogge e temporali sparsi.

A tale situazione si aggiungerà il vento di scirocco che soffierà in maniera forte con raffiche che raggiungeranno i 60 km/h e, con esso, ci saranno anche grossi quantitativi di pulviscolo sahariano che causerà un paesaggio quasi spettrale con un color arancione che, dove pioverà, accentuerà ancor di più la sensazione di stare su Marte.

A presto per altri aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato