Punte fino a 25°C. La prima settimana di Aprile appena iniziata porterà il primo caldo di Primavera con temperature che sfioreranno i ben 25°C. Sulla nostra Sicilia è giunta un’Alta Pressione di origine Nord Africana che farà schizzare notevolmente le temperature, in particolar modo le massime che domani, Mercoledì 6 Aprile, arriveranno a sfiorare i 24/25°C facendoci assaporare un pò di primavera.

Però, c’e’ un però, da Giovedì 7 Aprile, la situazione meteorologica muterà nuovamente per via di una perturbazione atlantica che, con i suoi forti venti con raffiche fino a 55 km/h nelle zone interne; e fino a 80 km/h nelle zone costiere, farà crollare le temperature anche di 8/10°C riportandoci in inverno inoltrato.

Successivamente, per il weekend 9-10 Aprile delle Palme, è prevista, ma non è sicuro, una rimonta alto pressoria.

Ma, per saperne di più, vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato