Allerta meteo. La nostra Sicilia per la giornata di domani, Domenica 6, sarà flagellata da una forte perturbazione che causerà dei veri e propri nubifragi anche a carattere di temporali grandinigeni soprattutto nella mattinata quando appunto tale perturbazione, proveniente da Nord, a contatto con i venti di scirocco, che soffieranno forti con raffiche fino a 60/70 km/h in particolar modo nelle zone esposte, farà da apripista ad una serie di fenomeni autorigeneranti, in certi casi anche violenti (le classiche bombe d’acqua), che addirittura potrebbero causare delle autentiche alluvioni lampo e per questo motivo la Protezione civile ha emanato un’allerta arancione per l’intera Sicilia.

Nei giorni successivi invece i venti di scirocco verranno sostituiti da correnti fredde provenienti dal NordEst che favoriranno una nettissima diminuzione delle temperature tant’e’ che non si esclude qualche graupelata (pioggia mista neve) anche a quote collinari.

Ma, di questo, come sempre ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato