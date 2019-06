Sicilia, meteo: sarà una settimana rovente con temperature sui 40°C

Connect on Linked in

E d’improvviso scoppio l’Estate. Verrebbe da dire così, ed è quello che sta succedendo nel comparto meteorologico.

Sino a qualche giorno addietro eravamo immersi in una Primavera travestita d’Autunno e ora catapultati come una palla direttamente nell’Estate più torrida. Sulla nostra Sicilia infatti da sabato, ma ieri e oggi più incisivo, l’Anticiclone Nord Africano, quello più “crudele”, si è consolidato facendo schizzare notevolmente e, oserei anche dire improvvisamente, le temperature che nel weekend appena trascorso hanno sfiorato addirittura i 36°C.

Ma, come diceva l’amatissimo Corrado: Non finisce qui!. Perchè l’Anticiclone Nord Africano da oggi, lunedì 10, ma soprattutto domani, martedì 11, rincarerà la sua dose emanando getti di aria ancora più calda facendo impennare la colonnina di mercurio sui 42/43°C soprattutto tra giovedì 13 e venerdì 14 dove sulla nostra Sicilia si respirerà aria afosa che purtroppo creerà non poche difficoltà soprattutto a bambini ed anziani con la percezione del calore tripla rispetto al normale.

Quindi è consigliabile non uscire di casa nelle ore di punta tra le 12 e le 15 e soprattutto è indispensabile bene in continuazione acqua per non rischiare la disidratazione.

Fortunatamente quest’ondata di caldo torrido durerà fino a Venerdì 14 per poi abbandonare, anche se a poco a poco, la nostra Sicilia riportando le temperature su valori più “normali”. A presto per eventuali aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato