Temperature miti per il periodo. Sta per iniziare sulla nostra Sicilia una nuova settimana (10-16 Ottobre) all’insegna dell’instabilità diffusa che, secondo i nostri modelli meteo a nostra disposizione, potrebbe causare, in determinate zone, non solo dei temporali, ma anche le classiche “bombe d’acqua”.

Tutto questo grazie ad un pericoloso vortice mediterraneo che si formerà, senza andare ne avanti e ne indietro quindi stazionario, sul basso Tirreno provocando la stazionarietà dei fenomeni temporaleschi che potrebbero insistere tante ore sempre sullo stesso punto, dove provocherebbero purtroppo, nei casi più estremi, delle alluvioni lampo.

Situazione quindi molto pericolosa anche perchè tale vortice mediterraneo, a causa del suo movimento antiorario, richiamerà a sè aria molto calda che farà aumentare le temperature massime, assimilata dopo essersi formato al largo del mare e a sua volta caricatosi di umidità, fornirà un surplus energetico per eventi meteo estremi.

La Protezione Civile nelle prossime ore, con ogni probabilità, emanerà un’allerta meteo gialla che, secondo il nostro esperto in meteorologia Salvatore Gioacchino Cacciato, tenderà ad essere arancione per via di una situazione da monitorare molto attentamente.

A presto per ulteriori aggiornamenti.