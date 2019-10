Sicilia, meteo: settimana caratterizzata da freddo e vento ma alla fine arriva l’Ottobrata

Connect on Linked in

Ciclone Polare. Sarà lui il principale protagonista della settimana che, a partire già dalla serata odierna, riverserà i suoi venti freddi di Maestrale sulla nostra Sicilia generando, nel corso della settimana, una drastica ed importante diminuzione delle temperature. Dai modelli di previsione a nostra disposizione infatti intravediamo quindi un profondo Ciclone Polare proveniente dalla Scandinavia, strapieno di venti di aria particolarmente fredda con raffiche fino ad 80 km/h, che investirà la nostra Isola apportando, come già detto, sia una drastica diminuzione delle temperature e sia anche dell’instabilità che in alcuni frangenti sarà anche di particolare attenzione soprattutto sule provincie del messinese e del catanese dove potrebbero esserci dei moderati o forti temporali anche sotto forma grandinigena nella giornata di Lunedì 7 Ottobre. Sarà così anche Martedì 8 quando, sempre sulle stesse zone, l’instabilità non accennerà a placarsi. Da Mercoledì 9 e Giovedì 10 invece l’instabilità polare lascerà spazio ad un flusso instabile proveniente dal Nord Europa che, nel corso del pomeriggio, riverserà dei temporali sulla Sicilia Tirrenica con probabilissime bombe d’acqua. Da Venerdì 11 dovrebbe esserci una rimonta dell’Alta Pressione, la cosiddetta… Ottobrata. Ma, per informazioni in riguardo, vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.

Di Saltatore Gioacchino Cacciato