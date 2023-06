Stabilità atmosferica lontana. Non c’e’ niente da fare, l’Anticiclone delle Azzorre non riesce a consolidarsi e quindi a mettere le sue radici sulla nostra Sicilia. A parte questo primo weekend di Giugno dove il tempo si presenterà stabile e le temperature saliranno fino a sfiorare i 28°C con punte di 30°C in alcune aree, da domani, Lunedì 5 Giugno, a causa dei contrasti termici, si verranno a creare delle condizioni meteorologiche piuttosto pericolose su alcune zone della nostra Sicilia.

Andiamo con ordine: In questo momento sulla nostra Sicilia abbiamo la forte presenza dell’Anticiclone africano che sta facendo impennare le temperature portandole, nelle ore di punta, a sfiorare i 30°C. Proprio questo fattore sarà l’incentivo per la formazione di temporali pomeridiani da domani, Lunedì 5 Giugno, quando una perturbazione di origine atlantica si affaccerà sulla nostra Isola apportando molta umidità che farà da miccia alla formazioni di cumuli temporaleschi durante il pomeriggio.

Sarà così fino almeno alla giornata di Giovedì 8 Giugno quando l’Anticiclone delle Azzorre dovrebbe riaffacciarsi sulla nostra Sicilia apportando maggiore stabilità atmosferica con un aumento delle temperature.

Ma, come sempre, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato