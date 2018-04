Sicilia, meteo: settimana costernata dai temporali di calore

Connect on Linked in

Dopo la breve tregua Anticiclonica le condizioni meteo stanno per cambiare. Infatti andremo incontro alla classico periodo dei cosiddetti “Temporali di calore“. Cos’e’ il temporale di calore? Non è nient’altro che il risultato dello scontro di masse d’aria ad 850 Hpa (1500 metri) che succede ogni anno al cambio di stagione ed in particolare tra Primavera ed Estate.

Avremo quindi condizioni variabili con, ad iniziare da Martedì fino a tutta la settimana, frequenti temporali pomeridiani. Temporali che sfoceranno nelle ore più calde del giorno, appunto per lo scontro di masse d’aria in quota, temporali che potranno anche essere grandinigeni. Ma, andiamo con ordine: Oggi la giornata volgerà con questo pulviscolo Sahariano spinto dalle correnti Nord-Africane che stanno invadendo la nostra Sicilia portando qualche pioggia sul Nord dell’Isola.

Venti che saranno in attenuazione dal pomeriggio inoltrato così come il moto ondoso dei nostri ari che ieri hanno registrato onde altre fino a 7 metri d’altezza. Come dicevo il cielo si presenta imbronciato ma questo non è dovuto per la nuvolosità, ma bensì per le polveri Sahariane trasportate dai venti provenienti dal Nord-Africa che ieri hanno fatto registrare diversi alberi sradicati lungo le strade siciliane. Per quanto riguarda le temperature invece, dopo i picchi di 28/29°C registrati ieri, saranno in diminuzione di 5/6°C. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato