Pasqua e Pasquetta a rischio maltempo. Ci avviciniamo sempre di più alla Pasqua 2022 e molti ci chiediamo come sarà il tempo. Il mese di Aprile, statistiche alla mano, è risultato sempre molto variabile per via degli ultimi affondi freddi in discesa dal Nord Europa in contrasto agli affondi caldi in arrivo dal Nord Africa e quindi, la nostra Sicilia molto vicina all’Africa, ne risentirà maggiormente di questi contrasti tant’è che, a partire da Giovedì 14 Aprile, entrerà di fatto in un campo di battaglia.

La settimana Pasquale inizierà all’insegna dell’Anticiclone che favorirà non solo giornate soleggiate; ma anche l’innalzamento delle temperature che, tra Martedì 12 Aprile e Giovedì 14 Aprile, raggiungeranno facilmente i 18/20°C sfiorando, in alcune zone sicule, anche i 25°C.

Da Giovedì 14 Aprile poi la situazione meteorologica è destinata a mutare per via di un impulso freddo ed instabile in discesa dall’Atlantico che si riverserà sulla nostra Sicilia accompagnato da forti venti, con raffiche che raggiungeranno i 60/80 km/h, e conseguente instabilità con piogge che, in alcuni casi, potrebbero provocare locali nubifragi.

A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato.