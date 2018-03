Sicilia, meteo: stabile e mite fino a venerdì, poi drastica diminuzione della temperatura

Connect on Linked in

Continua l’altalena termica causata dall’arrivo di correnti Nord Africane sulla nostra Sicilia con tempo mite di giorno e freddo di notte.

Non ci attendiamo quindi il ritorno del freddo in questa settimana , ma potrebbero esserci delle novità rilevanti dopo il weekend (17-18 marzo) quando non escludo un colpo di coda invernale.

Mercoledì potrebbe esserci spazio per delle precipitazioni sul Nord della nostra Isola. Continua dunque la mitezza, anche se le temperature risultano normali per il periodo in essere rispetto al caldo africano che abbiamo avuto il weekend appena trascorso con temperature che in alcune località hanno sfiorato i 28°C.

Un nuovo afflusso di calde correnti africane è atteso per metà settimana. Questi saliscendi termici sono di consuetudine di questo periodo anche se, eventuali colpi di coda invernali non sono eventi strani in particolar modo nell’inizio primaverile e che si possono protrarre fino ad Aprile.

Ritornando al discorso di prima, quando parlavo della possibilità non remota di un’ondata fredda, crescono le percentuali per un arrivo di masse d’aria provenienti dalla Russia con probabilità del ritorno della neve anche a bassa quota. ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato