Allerta meteo. Aria particolarmente rovente è pronta a catapultarsi sulla nostra Sicilia grazie al mostruoso Anticiclone Africano che, messo già in moto da correnti caldissime provenienti dall’Algeria con temperature a dir poco “incredibili” (stiamo parlando di 50/52°C), a breve avvolgerà l’Isola col suo manto infuocato.

Già nella giornata odierna si inizierà a sentire decisamente caldo con le temperature che aumenteranno sino a toccare i 33/35°C ma questo hainoi non è assolutamente niente rispetto a quello che succederà nel corso della settimana entrante (21-27 Giugno) quando l’impulso rovente, soprattutto nella giornata di Martedì 22, avrà raggiunto il suo apice con temperature che schizzeranno su valori tra 40/45°C (in particolar modo nel siracusano ma in tutta l’isola intera i volari massimi oscilleranno, non scendendo mai, tra i 38 ed i 42°C).

Naturalmente, come tutte le cose negative come il detto siciliano (amaru unni mpila ca nun sinni nescì chiù), la situazione meteorologica sarà ulteriormente incentivata dalla famigerata afa che, in cooperativa con l’umidità, renderà ancor più pesante l’ondata di calore in essere.

A questo punto verrà posta una domanda, ma non ora perchè ancora non siamo nel bel mezzo dell’ondata, cioè: quando finirà questa tortura? Bhe… dai modelli a nostra disposizione notiamo che da Domenica 27 ci dovrebbe essere, il condizionale è d’obbligo, una caduta dell’Anticiclone Africano ma, di questo e tanto altro, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

N.B.: Per fronteggiare quest’imminente ondata di calore è bene, soprattutto essenziale bere molta acqua (anche se non si ha sete per idratare il corpo che purtroppo ne risentirà) e, cosa più importante non uscire negli orari tra le 11 e le 16.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato