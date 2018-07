Sicilia, meteo: stanno per avere inizio le 72 ore più calde dell’Anticiclone “Caronte” con punte di 38/40°C

Connect on Linked in

Fino a venerdì 6 sulla nostra Sicilia si soffrirà di caldo. L’Anticiclone Caronte infatti sta richiamando correnti d’aria rovente direttamente dal deserto del Sahara facendo salire in maniera vertiginosa le temperature.

Saranno tante le città sicule a soffrire questa calura, in primis Catania, Messina, Palermo e Siracusa che potranno addirittura toccare i 42°C in particolar modo nella giornata di Giovedì 5 quando ci sarà il clou di questa ondata di calore.

Consigli basilari per combattere il caldo: Non uscire nelle ore centrali del giorno, bere molta acqua e non esporsi a sbalzi termici tipo stare in un luogo con aria condizionata e poi uscire all’esterno.

Come detto in precedenza nei nostri articoli meteo questa ondata di caldo non avrà vita lunga perchè da Venerdì 6 le temperature inizieranno a scendere per via del vento di Maestrale. Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato