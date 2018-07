Sicilia, meteo: stiamo per entrare nel vivo dell’ondata di calore con temperature che durante il weekend sfioreranno i 43°C

Connect on Linked in

A partire da venerdì 13 infatti aria inizialmente secca proveniente dal deserto del Sahara, che durante il tragitto si arricchirà di umidità, giungerà sulla nostra Isola carica di afa asfissiante con le temperature che in un batter d’occhio saliranno vertiginosamente fino a toccare i 42/43°C di domenica 15 e lunedì 16 a Siracusa e Catania creando non pochi disagi al corpo umano.

Ma attenzione perchè non escludo anche punte di 45°C nell’ennese a Catenanuova. La particolarità di questa ondata, e adesso vi spiego il perchè ho scritto allerta meteo, sta nel fatto che si stanno venendo a creare condizioni alquanto anomale e straordinarie nel Nord Africa con un Anticiclone di eccezionale forza e potenza che nei settori più settentrionali del deserto del Sahara le temperature hanno fatto registrare punte di 53,2°C, ben 20°C in più rispetto al normale.

Ovviamente da noi non arriverà tale temperatura, da noi si assesterà sui 40/42°C, era solo per far capire a cosa stiamo andando incontro. Comunque c’è da dire che questa, come la precedente ondata, durerà soltanto 3 giorni perchè poi, da martedì, dovrebbe ritornare la consueta perturbazione Atlantica.

Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato