Sicilia, meteo: temperature in decisa diminuzione per via di un vortice di aria fredda

Dopo i tepori quasi da fine Primavera nelle prossime ore le temperature subiranno un deciso tracollo termico. Da Nord Europa infatti è in discesa un Vortice pieno di aria molto fredda che farà cambiare decisamente lo scenario meteo sulla nostra Sicilia.

Tale Vortice avrà il suo culmine tra domani, Domenica 28, e Lunedì 29 quando per via di fresche correnti provenienti da Nord i valori che abbiamo assaporato in questi ultimi giorni con punte di 25°C avranno giocoforza un tracollo anche di 7/8°C favorito anche dai venti prima di Bora e successivamente di Tramontana facendo si che la temperatura percepita dai nostri corpi sia ben più inferiore rispetto al valore reale.

Quindi se da Giovedì 25 ad oggi, Sabato 27, avevamo 20°C; da Lunedì 29 fino a Mercoledì 1 Maggio avremo 10°C. Ma il tracollo lo avvertiremo soprattutto nelle temperature minime che saranno inferiori di 5°C rispetto alla media del periodo. A presto per ulteriori aggiornamenti .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato