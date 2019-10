Sicilia, meteo: temperature in diminuzione ma da Domenica arriva lo scirocco instabile

Print This Post

Alta Pressione in rimonta. Dopo il breve passaggio instabile di questi ultimi 2 giorni, che hanno visto lo sfociare di temporali-flash tardo pomeridiani, sul bacino del Mediterraneo l’Alta Pressione porterà un sensibile miglioramento sia del tempo e sia anche in termini di temperature in particolar modo nel prossimo weekend (19-20 Ottobre) dovuto ad un rinforzo dei venti di Scirocco provenienti dal Nord Africa.

A partire già dalla giornata odierna, Mercoledì 16, grazie anche allo spostamento della perturbazione verso il Portogallo, ci sarà un netto miglioramento del tempo che sarà stabilizzato nella giornata di domani, Giovedì 17, quando l’intera Sicilia, tranne qualche breve ed isolato acquazzone, godrà di tanto sole e anche le temperature si andranno ad alzare, in particolar modo le massime, raggiungendo pressapoco i 23/24°C andando di gran lunga sopra le medie stagionali.

Sull’inizio della prossima settimana (21-27 Ottobre), dopo questa pausa Altopressoria, dovrebbe esserci un’accelerata autunnale che potrebbe portare un maltempo autunnale duraturo sulla nostra Isola ma, come sempre, di questo, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato