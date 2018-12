Sicilia, meteo: temperature in drastico calo, in arrivo sciabolata artica con forti venti di Ponente e Libeccio

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Come avevamo anticipato nel precedente articolo meteo stiamo per entrare in un periodo molto freddo.

A partire da oggi giovedì 6, dopo questi tre giorni dominati dall’Alta Pressione, fino al weekend dell’Immacolata ed oltre un nocciolo freddo proveniente dal Polo Nord scenderà sulla nostra Sicilia, direttamente dalla porta del Rodano supportato anche da moderati/forti venti prima di Ponente e successivamente di Maestrale con raffiche fino a 80/90 km/h che sferzeranno durante il weekend, favorendo un drastico calo delle temperature di 10/12°C.

Calo che sarà più constatabile all’inizio della prossima settimana 10-16 dicembre quando le temperature, grazie anche all’elevazione dell’Alta Pressione, arriverà a toccare addirittura la Gran Bretagna ed andrà a pizzicare il vortice polare che a sua volta piloterà masse d’aria gelide sul nostro Mediterraneo direttamente dalla porta della Bora.

Che dire: prepariamoci per il freddo vero e proprio che, visionando i modelli meteorologici a mia disposizione, questo inverno potrebbe riservare delle sorprese. A presto per eventuali aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato