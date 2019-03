Sicilia, meteo: tra poche ore arriverà la tempesta di vento con drastica diminuzione delle temperature

Connect on Linked in

Il cielo limpido, completa assenza di vento e clima decisamente mite con temperature sui 20/22°C, tutto questo tra poco sarà soltanto un ricordo.

Tra la serata e la nottata odierna infatti l’intero comparto meteorologico subirà un cambiamento radicale passando in meno di 24 ore da una Primavera travestita d’Estate all’Inverno vero e proprio.

A partire da stasera masse d’aria fredda provenienti dal Nord Europa si catapulteranno sulla nostra Sicilia con dapprima venti di Maestrale che faranno diminuire drasticamente le temperature per poi successivamente, dando il colpo di grazia all’Alta Pressione foriera di bel tempo, trasformarsi in venti di Tramontana che destabilizzeranno, e non di poco, l’atmosfera venutasi a creare durante il weekend con delle precipitazioni anche moderate in particolar modo sul settore Adriatico della nostra Sicilia, ma non escludo delle piogge nelle zone interne.

Adesso concentriamoci sull’elemento da non trascurare di questo peggioramento, vale a dire: Il vento. Vento che soffierà impetuoso sulla nostra Isola con raffiche fino a 100 km/h con delle vere e proprie mareggiate con onde alte fino a 5/6 metri.

Vento che anche nelle zone interne soffierà intensamente con raffiche che potranno raggiungere i 55/60 km/h.

Naturalmente tale situazione avrà, come già detto, una netta ripercussione sulle temperature che diminuiranno anche di 10/12°C portandoci in meno di 24 ore dalla Primavera all’inverno che durerà fino a Venerdì 15.

Poi dovrebbe esserci una rimonta dell’Alta Pressione ma, come sempre, di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato