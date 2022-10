Tempo soleggiato (con qualche nebbia) e temperature sui 28/30°C. Siamo a metà Ottobre e, com’e’ normale che deve essere, ci dovremmo preparare per la stagione invernale, ma ancora… così non è! Dopo i temporali dei giorni passati, che hanno provocato alluvioni e danni, Sta per ritornare più vivo che mai l’Anticiclone Africano che ci regalerà l’Ottobrata bis con temperature che saliranno fino a sfiorare i 30°C.

Da Lunedì 17 Ottobre un blocco atmosferico, capace di appunto bloccare le perturbazioni atlantiche e/o artiche, stazionerà per un lungo periodo facendo da scudo alle perturbazioni che in questo periodo sarebbero il “normale” compito della stagione in essere. Invece sarà tutto il contrario perchè tale blocco atmosferico non solo bloccherà le perturbazioni, ma favorirà l’innalzamento verso la nostra Sicilia dell’Anticiclone Africano.

E fin qui tutto chiaro, ma tale nuova ondata di calore, perchè trattasi di questa, sarà del tutto eccezionale perchè non si sono mai viste temperature che a metà Ottobre sfiorassero i 30°C, tutt’al più in passato hanno sfiorato i 20°C. Voi giustamente direte: ma l’Autunno è già arrivato perchè ci sono stati i temporali! Da un lato si… ma anche no, e vi spieghiamo il perchè: I temporali, che poi non sono stati dei temporali ma sono state le cosiddette “bombe d’acqua”, che ci sono stati non sono nient’altro il frutto del calore che ha ancora la nostra Sicilia e quindi non si può dire che sono stati temporali autunnali; semmai sono stati temporali estivi perchè innescati appunto dal calore estivo che vige ancora sul territorio siculo.

Attenzione però perchè se da un lato ci sarà l’ondata di calore ottobrina, dall’altro ci sarà la sua conseguenza e cioè la formazione di fitte nebbie sia all’alba e sia la sera quando cala il sole.

Quanto durerà questa eccezionale ondata di calore ottobrina? almeno fino alla fine della prossima settimana 17-23 Ottobre.

A presto per altri aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato