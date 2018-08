Sicilia, meteo: tra poco imminente elevato rischio di supercelle temporalesche anche grandinigeni

Print This Post

Come avevamo anticipato in questo articolo , la nostra Sicilia è bersaglio di forti temporali. La nostra Isola è interessata da una circolazione depressionaria che, già a partire da ieri, ha iniziato a provocare dei contrasti termici forieri di forti temporali coadiuvata dalla presente aria fresca a circa 3000 metri di quota proveniente dal comparto russo che, scontrandosi con l’aria calda e umida presente sul nostro Mediterraneo, innesca dei forti temporali anche violenti accompagnati anche da grandinate.

L’instabilità è già presente in questo momento sulla nostra Sicilia dove si stanno verificando dei temporali a Ragusa, Siracusa e Catania ma che tra poco arriverà a colpire anche le zone interne dove non si esclude che si potrenno formare delle supercelle capaci di scaricare in poche ore ingenti quantitativi di pioggia.

Questa situazione non cambierà neanche nei prossimi giorni e anzi verrà rincarata da un peggioramento più consistente. Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato