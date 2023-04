Piogge e temperature in diminuzione. L’Anticiclone Africano ha le ore contate per via di una saccatura fredda in discesa dal nord Europa che, a partire da Domenica 30 Aprile, porterà sulla nostra Sicilia maltempo con conseguente abbassamento delle temperature che perderanno tra i 5 e gli 8°C.

Tale situazione verrà favorita dalla formazione di un insidioso ciclone Mediterraneo che darà il via ad una fase di maltempo che ci accompagnerà in avvio del nuovo mese, quindi altro che pic-nic e/o gite fuori porta.

Per un miglioramento del tempo bisognerà aspettare la giornata di Giovedì 4 Maggio quando l’Anticiclone Africano dovrebbe riaffacciarci sulla nostra Sicilia

A presto per altri aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato.