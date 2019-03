Sicilia, meteo, ultime 24 ore di bel tempo. Poi da Martedì sera fino al weekend maltempo, forte vento e diminuzione delle temperature

Connect on Linked in

Com’è spesso accaduto negli ultimi anni la Primavera è stata una stagione alquanto dinamica con improvvisi stravolgimenti di fronte. Dopo un weekend infatti sereno e abbastanza mite con temperature che hanno sfiorato i 23°C da domani, Martedì 26, ci sarà un netto cambio circolatorio dovuto allo spostamento dell’Alta Pressione, foriera del bel tempo di questo weekend, sull’Europa settentrionale provocando una discesa fredda dal Polo Nord che farà instabilizzare il tempo sulla nostra Sicilia con anche una diminuzione delle temperature. Tra il finire della giornata odierna e l’inizio di Martedì 26 assisteremo ad un rinforzo dei venti di Bora con anche i primi temporali in particolar modo sul Nord della nostra Isola con anche la ricomparsa della neve sui monti dell’Etna intorno ai 900/1000 metri di altezza. Successivamente poi, nella nottata tra Martedì 26 e Mercoledì 27, assisteremo ad un altro attacco di maltempo che provocherà degli intensi rovesci che potranno anche assumere carattere temporalesco sempre sui settori descritti poc’anzi ma non escludo, anche se in maniera meno intensa, un coinvolgimento dei settori interni. Adesso concentriamoci appunto sui venti che soffieranno intensamente con raffiche tra i 50 ed i 60 km/h, tra Mercoledì 27 e Giovedì 28, sulle coste Ioniche della Sicilia provocando anche delle mareggiate lungo i bordi costieri e con essi anche foti temporali anche grandinigeni. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato