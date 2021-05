Anticiclone africano alla carica. Proprio quando pensavamo di addentrarci nella stagione fredda, quindi autunnale, ecco che l’anticiclone africano è pronto a sbalordirci. La giornata odierna trascorrerà senza scossoni anzi il freddo si accentuerà un pò di più ma, a partire da domani Martedì 20, l’alta pressione sub-sahariana non solo garantirà delle giornate piene di sole, ma farà soprattutto schizzare notevolmente le temperature, favorite anche dai venti di scirocco provenienti dal nord Africa, che arriveranno a sfiorare i 25°C soprattutto tra Sabato 24 e Domenica 25. Poi la situazione all’inizio della prossima settimana (26 Ottobre-1 Novembre) giocoforza, a causa di una perturbazione artica (e qui più in là ne avremo modo di parlarne) dovrebbe cambiare facendoci entrare, e stavolta in maniera definitiva, nella stagione fredda.

Alla prossima per altri aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato