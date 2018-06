Sicilia, meteo: ultime 24ore fresche ed instabili, poi arriva l’infuocato “Caronte” con i suoi 38/39°C

Print This Post

Confermato l’arrivo dell’Anticiclone africano. L’Anticiclone attualmente è incastonato sul deserto del Sahara ma da domani, giovedì 28 giugno, inizierà la sua elevazione fino ad agganciare e avvolgere l’intera Sicilia portando con se caldo ed umidità e quindi a sua volta afa.

Le temperature inizieranno a salire fino a raggiungere il suo apice sabato 30 giugno e domenica 1 Luglio quando potranno raggiungere i 38/39°C.

Questa fiammata, come specificato nel precedente articolo, avrà poca durata perchè da martedì 3 Luglio potrebbe arrivare una perturbazione Atlantica a dare il colpo di grazia a questa prima, e secondo me rara per l’estate 2018, ondata di calore.

Ma come sempre vi terrò aggiornati nei prossimi articoli meteo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato